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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

>رام الله (أ ش أ)

اقتحم مائة مستوطن يهودى، باحات المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء، أن مجموعات المستوطنين تمركزت فى منطقة باب الرحمة، بين باب الأسباط والمُصلى المروانى فى الأقصى، وتلقت شروحات من عدد من "الربانيم" حول أسطورة الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى، وارتفعت أصوات عدد من المصلين بهتافات التكبير الاحتجاجية ضد اقتحامات المستوطنين وجولاتهم الاستفزازية.

من ناحية أخرى .. هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلى عشرات من المحال التجارية، المقامة بالقرب من معبر الطيبة غرب مدينة طولكرم، تحت حجة البناء دون ترخيص.

وفى خان يونس، توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، فى أراضى الفلسطينيين شرق المدينة، جنوب قطاع غزة، وسط إطلاق نار من الرشاشات الثقيلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن سبع آليات عسكرية إسرائيلية، تضم جرافتين وخمس دبابات، انطلقت من المواقع العسكرية على الشريط الحدودى شرق خان يونس، وتوغلت لمسافة تزيد عن 150 مترا فى شرق المدينة، وسط إطلاق نار وأعمال تجريف فى أراضى الفلسطينيين الحدودية.

وتتعمد قوات الاحتلال بين الحين والأخر، التوغل فى أراضى الفلسطينيين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.


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