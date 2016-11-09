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شراكة بنسبة 50% بين إعلام المصريين وسينرجي

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أعلنت مجموعة إعلام المصريين عن توقيعها عقد شراكة بشراء نسبة 50% من أسهم شركة سينرجي، بغرض تقوية أذرعها فى مجال الانتاج الفنى وبخاصة قطاعى الدراما والاعلانات.

وقام بتوقيع عقد الشراكة رجلا الاعمال أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين و تامر مرسى رئيس مجلس إدارة شركة سينرجى.
> وتأتى الصفقة فى إطار سعى مجموعة إعلام المصريين للتوسع بقوة فى سوق الانتاج الفنى سواء الدارما أو الاعلانات وتحقيق الاستراتيجية التى وضعتها منذ تأسيسها ودخولها المجال وبخاصة وأن شركة سينرجى تعد الان من أقوى شركات الانتاج الدرامى والاعلانى فى والشرق الاوسط.

 

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