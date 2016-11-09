أخبار عاجلة

الأخبار - رئيس الوزراء يلقي اليوم بياناً أمام البرلمان بشأن أسباب إعلان حالة الطوارئ -
فيراتي يحلم بانضمام نيمار لباريس سان جيرمان -
بالصور.. مساعد مدير أمن الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بأبو كبير -
عميد «طب الإسكندرية» يوضح حالة مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
وزير البترول يبحث المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية -
استقرار حالة مصابي تفجير طنطا.. و«بولا» يصارع الموت -
نواب «25-30»: إحالة «تيران وصنافير» للجنة التشريعية إحراج لأعضاء البرلمان -
لجنة حقوق الإنسان تكشف حقيقة معاقبة أهالي الإرهابيين -
أمين العاصمة بـ«المحافظين»: إقامة المعارض ضرورة لاستقطاب المشترين الأجانب -
الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

غدًا.. 3 حفلات لمهرجان الموسيقى العربية في القاهرة ودمنهور

Google+ Print
غدًا.. 3 حفلات لمهرجان الموسيقى العربية في القاهرة ودمنهور غدًا.. 3 حفلات لمهرجان الموسيقى العربية في القاهرة ودمنهور

مهرجان الموسيقى العربية أرشيفية

تقام 3 حفلات بالقاهرة ودمنهور مساء غد الخميس، وذلك في ضوء استمرار لفعاليات الاحتفال باليوبيل الفضي لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

ويحيي المطرب هاني شاكر على المسرح الكبير فاصلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو إبراهيم الموجي; ويضم نخبة من أعماله الخاصة وباقة من أشهر أعمال الطرب، يسبقه فاصل لأوركسترا الموسيقار عماد الشاروني وفقرة غنائية للمطرب أحمد عفت.

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية، تقدم فرقة سداسي شرارة بقيادة الدكتور حسن شرارة حفلا يتضمن مجموعة من مؤلفات الموسيقار الراحل عطية شرارة، بالإضافة إلى كوكبة من أعمال الموسيقى العربية.

أما مسرح أوبرا دمنهور، فيستضيف النجم علي الحجار بمصاحبة فرقته الموسيقية ويشدو بباقة من أعماله الخاصة إلى جانب مختارات من روائع زمن الفن الجميل، ويسبقه فاصل للمطربة نادية مصطفى بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، وفقرة غنائية لنجمي الأوبرا سمية وجدي ومصطفى النجدي.

أ ش أ

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا