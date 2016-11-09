غدًا.. 3 حفلات لمهرجان الموسيقى العربية في القاهرة ودمنهور

تقام 3 حفلات بالقاهرة ودمنهور مساء غد الخميس، وذلك في ضوء استمرار لفعاليات الاحتفال باليوبيل الفضي لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

ويحيي المطرب هاني شاكر على المسرح الكبير فاصلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو إبراهيم الموجي; ويضم نخبة من أعماله الخاصة وباقة من أشهر أعمال الطرب، يسبقه فاصل لأوركسترا الموسيقار عماد الشاروني وفقرة غنائية للمطرب أحمد عفت.

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية، تقدم فرقة سداسي شرارة بقيادة الدكتور حسن شرارة حفلا يتضمن مجموعة من مؤلفات الموسيقار الراحل عطية شرارة، بالإضافة إلى كوكبة من أعمال الموسيقى العربية.

أما مسرح أوبرا دمنهور، فيستضيف النجم علي الحجار بمصاحبة فرقته الموسيقية ويشدو بباقة من أعماله الخاصة إلى جانب مختارات من روائع زمن الفن الجميل، ويسبقه فاصل للمطربة نادية مصطفى بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، وفقرة غنائية لنجمي الأوبرا سمية وجدي ومصطفى النجدي.

أ ش أ