مدير "بئر العبد التعليمية" بشمال سيناء يزور 8 مدارس لمتابعة العملية التعليمية

شمال سيناء ـ محمد حسين

تفقد " منصور البلونى " مدير إدارة بئر العبد التعليمية سير العمل بـ 8 مدارس فى المدينة والقرى، وافاد بيان صادر عن مكتب العلاقات العامة بإدارة بئر العبد التعليمية ان الزيارت تم خلالها متابعة سير الدراسة وانتظام العمل بمرافقة وفد من قيادات الإدارة ضم الألفى رجب الألفي المستشار القانونى ومحمد عبد الغنى محمود رئيس قسم المتابعة ، والدكتور سليمان شميط رئيس قسم العلاقات العامة.

وشملت المدارس التى تم زيارتها مدرسة الشهيد العقيد رضا رمزي للتعليم الإبتدائى والإعدادى، ومدرسة الزهراء للتعليم الإبتدائى، مدرسة الصناعات ، مدرسة الشيخ محمد متولى الشعراوى للتعليم الإبتدائى، و مدرسة النجاح للتعليم الإعدادى، و مدرسة عمربن الخطاب للتعليم الإبتدائى، المدرسة الرسمية للغات ، مدرسة الشهيد عبد العزيز مرزوقة للتعليم الإبتدائى.