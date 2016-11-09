أخبار عاجلة

الأخبار - رئيس الوزراء يلقي اليوم بياناً أمام البرلمان بشأن أسباب إعلان حالة الطوارئ -
فيراتي يحلم بانضمام نيمار لباريس سان جيرمان -
بالصور.. مساعد مدير أمن الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بأبو كبير -
عميد «طب الإسكندرية» يوضح حالة مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
وزير البترول يبحث المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية -
استقرار حالة مصابي تفجير طنطا.. و«بولا» يصارع الموت -
نواب «25-30»: إحالة «تيران وصنافير» للجنة التشريعية إحراج لأعضاء البرلمان -
لجنة حقوق الإنسان تكشف حقيقة معاقبة أهالي الإرهابيين -
أمين العاصمة بـ«المحافظين»: إقامة المعارض ضرورة لاستقطاب المشترين الأجانب -
الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير "بئر العبد التعليمية" بشمال سيناء يزور 8 مدارس لمتابعة العملية التعليمية

Google+ Print
مدير "بئر العبد التعليمية" بشمال سيناء يزور 8 مدارس لمتابعة العملية التعليمية مدير "بئر العبد التعليمية" بشمال سيناء يزور 8 مدارس لمتابعة العملية التعليمية

>شمال سيناء ـ محمد حسين

تفقد " منصور البلونى " مدير إدارة بئر العبد التعليمية سير العمل بـ 8 مدارس فى  المدينة والقرى، وافاد بيان صادر عن مكتب العلاقات العامة بإدارة بئر العبد التعليمية ان  الزيارت تم خلالها متابعة سير الدراسة وانتظام العمل بمرافقة وفد من قيادات الإدارة ضم الألفى رجب الألفي المستشار القانونى ومحمد عبد الغنى محمود رئيس قسم المتابعة ، والدكتور سليمان شميط رئيس قسم العلاقات العامة.

 

وشملت المدارس التى تم زيارتها مدرسة الشهيد العقيد رضا رمزي للتعليم الإبتدائى والإعدادى، ومدرسة الزهراء للتعليم الإبتدائى، مدرسة الصناعات ، مدرسة الشيخ محمد متولى الشعراوى للتعليم الإبتدائى، و مدرسة النجاح للتعليم الإعدادى، و مدرسة عمربن الخطاب للتعليم الإبتدائى، المدرسة الرسمية للغات ، مدرسة الشهيد عبد العزيز مرزوقة للتعليم الإبتدائى.

  


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365