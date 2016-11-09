«الإسكان»: إعفاء عملاء صندوق «تمويل المساكن» من غرامات التأخير

أعلن المهندس مجدي فرحات، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن الصندوق قرر مد التيسيرات للمواطنين المتعاملين معه حتى 30 نوفمبر الجاري.

وأشار فرحات – وفقًا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء – إلى أن ذلك سيتم على النحو التالي: “في حالة سداد كامل المتأخرات المستحقة على العميل يتم الإعفاء من كامل غرامات التأخير، وفي حالة سداد 75% من المديونية المستحقة على العميل يتم الإعفاء من 70% من غرامات التأخير، أما في حالة سداد 50% من المديونية المستحقة على العميل فيتم الإعفاء من 45% من غرامات التأخير”.

وأضاف أنه “في حالة سداد 25% من المديونية المستحقة على العميل يتم الإعفاء من 20% من غرامات التأخير”، مشيرًا إلى أنه يمكن زيادة نسبة السداد والاستفادة من الزيادة في نسبة الإعفاء من فوائد التأخير على أن يتم ذلك خلال فترة سريان التيسيرات.

وقال فرحات:” تسري هذه التيسيرات على الوحدات السكنية، المهنية، الإدارية، والمحال التجارية”، مؤكدًا أنه لا تنسحب آثار تلك التيسيرات على ما تم سداده من قِبل سريانها.