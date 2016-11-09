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غدًا.. آخر موعد لاختيار عينات تشطيب وحدات «دار مصر»

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غدًا.. آخر موعد لاختيار عينات تشطيب وحدات «دار مصر» غدًا.. آخر موعد لاختيار عينات تشطيب وحدات «دار مصر»

الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – أرشيفية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن غدًا الخميس، هو آخر موعد لاختيار عينات التشطيب، على الموقع الإلكتروني الخاص بالحاجزين بالمرحلتين الثانية والتكميلية للأولى، بمشروع “دار ” للإسكان المتوسط، مشيرًا إلى أن اليومين الماضيين شهدا إقبالًا واسعًا من الحاجزين على اختيار العينات.

وقال المهندس كمال بهجت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على المشروع – وفقًا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء – “يمكن لحاجزي المرحلتين الدخول على موقع www.nuca-darmasr.gov.eg الذي أطلقته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاختيار واحد من 3 نماذج للتشطيب”.

وأضاف بهجت، أنه في حالة عدم تحديد اختيار من الحاجزين خلال الفترة المُعلن عنها، والتي تنتهى غدًا الخميس، سيتم اختيار النموذج الأكثر اختيارًا، كما أن النموذج الذي سيقل اختياره عن نسبة 30% سيتم استبعاده وتحويله إلى النموذج الأكثر اختيارًا، مشيرًا إلى أن خطوات التسجيل متاحة على الموقع الإلكتروني، وفى حالة وجود أي استفسار يمكن التواصل مع فريق العمل بالهيئة من خلال البريد الإلكتروني darmasr@nuca.cloud.gov.eg.

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