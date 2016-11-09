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حبس صاحب مصنع حلويات 4 أيام لحيازته سكر مجهول المصدر فى شبرا

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حبس صاحب مصنع حلويات 4 أيام لحيازته سكر مجهول المصدر فى شبرا حبس صاحب مصنع حلويات 4 أيام لحيازته سكر مجهول المصدر فى شبرا

>أحمد حربى

 

أمرت نيابة شبرا بحبس صاحب مصنع حلويات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتخزين 6 أطنان سكر وعسل مجهولة المصدر .

وكانت معلومات وردت إلى ضباط إدارة شرطة والتجارة، بقيام "محمد.ا.م 58 سنة" مدير مصنع للحلويات فى منطقة شبرا بإدارة مصنع بدون ترخيص مستخدماً مواد مجهولة المصدر فى تصنيع الحلوى.

 

وبمداهمة المصنع تم ضبط  2 طن سكر، و3.600 طن عسل جلوكوز، وطن نشا، و3000 قطعة حلوى، و3000 استيكر وملصقات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى بيانات، و3 ماكينات تغليف، و6 أسطوانات بوتاجاز، وبالكشف عن صاحب المصنع تبين أنه يستخدم مواد مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى بيانات تدل على مصدرها.

 

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته  للمضبوطات بقصد الاتجار، وطرحها  بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، غاشا جمهور المستهلكين، و تحــــرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيل المتهم للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

 

 


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مصر 365

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