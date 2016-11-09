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بوتين مهنئًا ترامب: نعمل لإخراج العلاقات الروسية الأمريكية من الأزمة

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بوتين مهنئًا ترامب: نعمل لإخراج العلاقات الروسية الأمريكية من الأزمة بوتين مهنئًا ترامب: نعمل لإخراج العلاقات الروسية الأمريكية من الأزمة

بوتن وترامب

بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ببرقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ، وتمنى له النجاح والتوفيق في العمل المسؤول بعد توليه منصب رئيس الدولة.

وأعرب الرئيس بوتين في البرقية عن أمله في العمل مع ترامب من أجل إخراج العلاقات الروسية الأمريكية من حالة الأزمة، ومن أجل حل القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي، والبحث عن ردود فعالة على التحديات التي يواجهها الأمن العالمي.

كما أعرب الرئيس الروسي عن قناعته بأن الحوار البناء بين موسكو وواشنطن على أساس مبادئ التكافؤ والاحترام المتبادل وأخذ مواقف الطرف الآخر بعين الاعتبار، سيصب في مصلحة الشعبين الروسي والأمريكي والمجتمع الدولي برمته.

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