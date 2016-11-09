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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون ترامب

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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون ترامب رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون ترامب

هنأ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، السيد دونالد لانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، معربا عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه القادمة.

وثمن صاحب السمو رئيس الدولة - في برقية تهنئة - العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في برقيتين مماثلتين، الرئيس الأميركي .

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