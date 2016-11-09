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«الصحة»: توفير المحاليل وأدوية التخدير لمستشفيات «طب أسيوط»

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«الصحة»: توفير المحاليل وأدوية التخدير لمستشفيات «طب أسيوط» «الصحة»: توفير المحاليل وأدوية التخدير لمستشفيات «طب أسيوط»

أرشيفية

استجابت وزارة الصحة والسكان بشكل فوري للشكوى الواردة من بعض المستشفيات حيث قامت بتوفير المحاليل الطبية وادوية التخدير لمستشفيات كلية الطب جامعة أسيوط بكميات بلغت 20 ألف من محلول الملح، و250 ألف من بيكربونات الصوديوم.

كما زودت الوزارة، بحسب بيان صادر عنه الأربعاء، المستشفيات بالعديد من أدوية التخدير التى تعد هامة فى إجراء العمليات الجراحية ومنها “نيوستجمين” و”بروبوفول” وصبغات الأشعة.

وأكدت الوزارة أنه تم التنبيه على كافة المسئولين بضرورة متابعة الأرصدة مع الخط الساخن لنواقص الأدوية بوزارة الصحة قبل نفاذ المخزون لتجنب حدوث أي نقص.

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