مطار القاهرة يحصل على «الأيزو» فى تطبيق معايير السلامة

أنهت الشركة العالمية SGS المانحة لشهادات الأيزو، المراجعة النهائية على شركة ميناء القاهرة الجوى، وذلك تمهيدًا لمنح شهادتى الأيزو ISO 14001:2004، وشهادة ISO18001:2007 فى السلامة والصحة المهنية خلال الشهر الجاري.

وعبر المحاسب مجدي اسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، عن سعادته بإشادة شركة “SGS” بالمجهود الممتاز التى قامت بها الإدارة العامة للبيئة، والإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، وذلك من خلال فريق متكامل من كافة القطاعات بالمطار، ما أدى إلى الوصول إلى الدرجة التى أهلت شركة ميناء القاهرة الجوى للحصول على شهادتى “الأيزو” فى البيئة والسلامة والصحة المهنية .

وأضاف أن ما تم إنجازه يعد بداية طموحة نحو إرساء قواعد نظام إدارى متكامل، يحقق أهداف الشركة الإستراتيجية والتحسين والتطوير المستمر لعملياتها وخدماتها .

وأعلنت شركة SGS فى خلال الإجتماع الختامى للتفتيش أحقية شركة ميناء القاهرة الجوى للحصول وبجدارة على شهادتى الأيزو 14001:2004 فى البيئة وشهادة 18001:2007 فى السلامة والصحة المهنية، ولمدة ثلاثة سنوات قادمة، وبهذا يكون مطار القاهرة الجوى قد حصل على شهادة الأيزو المتكاملة فى البيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية، حيث يعتبر من أوائل المطارات المصرية التى حصلت على هذا التأهيل فى البيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية .