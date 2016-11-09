«الزراعة»: صرف 7.4 مليون جنيه لـ110 مستفيدين من مشروع البتلو

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم الموافقة خلال الاجتماع الأخير لأمانة مشروع البتلو بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، على صرف دفعة جديدة للمستفيدين من المشروع، كمرحلة أولى خلال الموسم الحالي، بقيمة إجمالية بلغت 7.4 مليون جنيه، يستفيد منها حوالي 110 من صغار المربيين وجمعيات الثروة الحيوانية.

وأشارت الوزارة، في بيان صادر عنها الأربعاء، إلى أنه تمت الموافقة على صرف هذا المبلغ من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعي، بفائدة لاتزيد عن 7%، حيث يبلغ عدد رؤوس البتلو التي يستهدفها هذا المبلغ حوالي 1984 رأسًا من ذكور الجاموس البتلو .

وأوضح البيان أنه جار حاليًا دراسة رفع حدود القروض لتبلغ 4 آلاف جنيه بدلًا من 3 آلاف جنيه خلال المرحلة الأولى للرأس الواحدة، و5 آلاف جنيه بدلًا من 4 آلاف جنيه خلال المرحلة الثانية للرأس.

من جانبه، أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حرص الوزارة على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والنهوض بها، ما يساهم بشكل كبير في تقليص الفجوة الغذائية من نقص اللحوم الحمراء، لافتًا إلى أن الوزارة تمضي في خطتها لتنمية هذا القطاع الحيوي الهام، للتيسير على مربي الماشية والعاملين في مجال الثروة الحيوانية والداجنة في مصر.

بدوره، قال الدكتور خالد توفيق رئيس طقاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن القطاع يواصل تنفيذ برنامجه التدريبي والارشادي لتوعية صغار المربيين بالقطاع الداجني الريفى، على مستوى كافة محافظات الجمهورية، والذي يشارك فيه باحثين وخبراء من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث صحة الحيوان، حيث تعقد ورش العمل الخاصة به بمقار المعامل الإقليمية التابعة لمعهد بحوث صحة الحيوان، مشيرًا الى أن ذلك البرنامج سيساهم بشكل كبير في علاج مشكلة نقص المرشدين الزراعيين، وغياب مرشد الإنتاج الحيوانى على وجه التحديد.