وزير العدل التركي عن فوز «ترامب»: «الشعب الأمريكي قال لا لتوجيه إرادته»

قال وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، الأربعاء، إنه “لا أحد يفوز بالانتخابات عبر عناوين الجرائد واستطلاعات الرأي، فالشعب هو من يصوت في النهاية، وأرى أن الشعب الأمريكي قال لا لتوجيه إرادته”.

كلمة بوزداغ جاءت في أول تصريح لمسؤول تركي حول نتائج الانتخابات الأمريكية التي فاز بها مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب وفق نتائج أولية، خلال استضافته في اجتماع محرري الأناضول بالعاصمة التركية أنقرة.

وأكد الوزير التركي أن بلاده ستواصل العمل مع من يختاره الشعب الأمريكي وأضاف: “لأن علاقتنا مع الولايات المتحدة علاقات على مستوى دول ولدينا مصالح مشتركة وشراكة استراتيجية”.

وأوضح أن “مجيء رئيس آخر للولايات المتحدة لا يعني الذهاب لتغيير جذري في علاقاتنا”، معربًا عن أمله في رفع علاقات أنقرة مع واشنطن إلى مستوى أعلى.

وأظهرت النتائج الأولية، اليوم، حصول ترامب على 276 صوتًا من المجمع الانتخابي، مقابل 218 لصالح هيلاري كلينتون.

ولكي يفوز مرشح بالرئاسة الأمريكية عليه أن يحصد 270 صوتا (النصف +1) من أصوات المجمع الانتخابي.