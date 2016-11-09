الكاف يرفع مكافآت «كأس الأمم الإفريقية» إلى 4 ملايين دولار

أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم “الكاف”، زيادة قيمة المكافآت المالية لجميع المسابقات التي تقام تحت رعايته على صعيد المنتخبات والأندية بمختلف المراحل السنية.

وأرسل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، خطابات للاتحادات الوطنية، يكشف فيه زيادة مكافأة بطل النسخة القادمة من بطولة كأس الأمم الافريقية التى ستقام فى الجابون خلال الفترة من 14 يناير – 5 فبراير المقبلين بمشاركة المنتخب المصرى إلى 4 ملايين دولار بدلاً من مليون ونصف دولار.

يأتى هذا فى الوقت الذى يحصل فيه المنتخب الحاصل على المركز الثاني، مليونى دولار بدلاً من مليون دولار أى بزيادة قدرها 100%، فيما يحصل كل منتخب ينجح فى الصعود إلى الدور نصف النهائى من منافسات المونديال الإفريقى على مليون ونصف دولار بدلاً من 750 ألف دولار.

أما المنتخبات المتأهلة للدور ربع النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية فتقرر أن يحصل كل منتخب على 800 ألف دولار، فيما تحصل المنتخبات التى تحتل المركز الثالث فى دور المجموعات على 575 ألف دولار، والمنتخبات صاحبة المركز الرابع على 475 ألف دولار.