السعودية ترحل 45 مصريًا لمخالفتهم شروط الإقامة‎

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، ٤٥ مصريًا مُرحلين من قِبل السلطات السعودية، حسبما أفاد مراسلنا.

جاء ذلك عقب إلقاء القبض عليهم بسبب الإقامة غير الشرعية، وخلافات مع الكفيل، وتم القبض على 3 منهم لهروبهم من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن، وذلك فور وصولهم المطار.

صرحت مصادر أمنية بالمطار، بأن المُرحلين وصلوا على الطائرة السعودية رقم ٣٠٥، والقادمة من جدة.

وأضافت المصادر، أن تبين من التحقيق معهم حدوث خلافات مع الكفلاء الذين كانوا يعملون لديهم، دفعتهم للهروب والإقامة غير الشرعية ، بحثًا عن عمل فى مناطق أخرى، حتى تم القبض عليهم وترحيلهم إلى مصر.

كما تبين – بفحص بيانات المرحلين – هروب 3 منهم من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن، وبناءً عليه تم القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم .

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