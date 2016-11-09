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«كوبر» يجتمع بلاعبي المنتخب قبل التوجه لبرج العرب

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«كوبر» يجتمع بلاعبي المنتخب قبل التوجه لبرج العرب «كوبر» يجتمع بلاعبي المنتخب قبل التوجه لبرج العرب

يجتمع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة هيكتور كوبر بلاعبي الفريق، في الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، قبل وجبة الغداء التي يحين موعدها في الواحدة والنصف.
> ومن المقرر أن يتحرك الفريق من الفندق في الخامسة و 45 دقيقة صوب برج العرب، لأداء مرانه الرابع في الساعة السادسة، استعدادًا للقاء غانا الأحد المقبل، في الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.
> وعقب المران يخضع اللاعبون لتدريبات الاستشفاء، ويحين موعد وجبة العشاء في التاسعة والربع، ويخلد الجميع للنوم في الحادية عشرة والنصف.

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