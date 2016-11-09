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وزير الداخلية: حظر سير النقل الثقيل على طريقي السويس والإسماعيلية وقت الذروة

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وزير الداخلية: حظر سير النقل الثقيل على طريقي السويس والإسماعيلية وقت الذروة وزير الداخلية: حظر سير النقل الثقيل على طريقي السويس والإسماعيلية وقت الذروة

مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية – أرشيفية

أصدر وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، الأربعاء، قرارًا بمنع سير سيارات النقل الثقيل بطريقي الإسماعيلية والسويس من بداياتهما بالقاهرة وحتى الطريق الدائري الإقليمي في الاتجاهين، وذلك اعتبارا من الساعة السادسة صباحا، وحتى التاسعة صباحا، ومن الساعة الواحدة ظهرا، حتى الرابعة مساء، باستثناء السيارات المحملة بالسلع التموينية والمواد البترولية.

ويأتي قرار وزير الداخلية، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، فى ضوء تكدس الحركة المرورية بهذين الطريقين خلال هذه الفترات بسبب تواجد العديد من المناطق السكنية على جانبيهما فضلا عن انتشار الجامعات والمدارس عليهما، وذلك في محاولة لتسهيل حركة المرور على الطريقين والحيلولة دون وقوع الحوادث المرورية عليهما والتي تودي بحياة الأبرياء.

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