بالصور..إسنا تنهى أزمة إضراب سائقى خط الجنوب بسيارات بديلة لنقل المواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

أنهى محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا جنوب الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، أزمة إضراب سائقى خط الجنوب بسبب التعريفة، وذلك بتوفير سيارات من الوحدة المحلية والجمعيات الأهلية لنقل الركاب، يأتى ذلك فى ضوء تعليمات محمد بدر محافظ الأقصر بضرورة التواجد المستمر لمواجهة أى تطورات من مستغلى ظروف المواطنين.

وأضاف رئيس مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه تم تكليف جميع الجهات المعنية والشرطة والمرور اليومى بالتصدى لأى فكر يعكر صفو المجتمع المصرى، وتم وضع خطة بعمل بديل من الأتوبيسات وسيارات الوحدة المحلية والجمعيات الأهلية، لمواجهة من يخرج عن المألوف من السائقين وعدم شعور المواطنين بأى أزمات.