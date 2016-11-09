أخبار عاجلة

الأخبار - رئيس الوزراء يلقي اليوم بياناً أمام البرلمان بشأن أسباب إعلان حالة الطوارئ -
فيراتي يحلم بانضمام نيمار لباريس سان جيرمان -
بالصور.. مساعد مدير أمن الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بأبو كبير -
عميد «طب الإسكندرية» يوضح حالة مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
وزير البترول يبحث المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية -
استقرار حالة مصابي تفجير طنطا.. و«بولا» يصارع الموت -
نواب «25-30»: إحالة «تيران وصنافير» للجنة التشريعية إحراج لأعضاء البرلمان -
لجنة حقوق الإنسان تكشف حقيقة معاقبة أهالي الإرهابيين -
أمين العاصمة بـ«المحافظين»: إقامة المعارض ضرورة لاستقطاب المشترين الأجانب -
الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور..إسنا تنهى أزمة إضراب سائقى خط الجنوب بسيارات بديلة لنقل المواطنين

Google+ Print
بالصور..إسنا تنهى أزمة إضراب سائقى خط الجنوب بسيارات بديلة لنقل المواطنين بالصور..إسنا تنهى أزمة إضراب سائقى خط الجنوب بسيارات بديلة لنقل المواطنين

>الأقصر – أحمد مرعى

أنهى محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا جنوب الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، أزمة إضراب سائقى خط الجنوب بسبب التعريفة، وذلك بتوفير سيارات من الوحدة المحلية والجمعيات الأهلية لنقل الركاب، يأتى ذلك فى ضوء تعليمات محمد بدر محافظ الأقصر بضرورة التواجد المستمر لمواجهة أى تطورات من مستغلى ظروف المواطنين.

 

وأضاف رئيس مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه تم تكليف جميع الجهات المعنية والشرطة والمرور اليومى بالتصدى لأى فكر يعكر صفو المجتمع المصرى، وتم وضع خطة بعمل بديل من الأتوبيسات وسيارات الوحدة المحلية والجمعيات الأهلية، لمواجهة من يخرج عن المألوف من السائقين وعدم شعور المواطنين بأى أزمات.

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365