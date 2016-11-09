انتشار أمنى بشمال سيناء لتأمين المصالح الحكومية والمنشآت الأهلية

شمال سيناء ـ محمد حسين

انتشرت قوات أمن شمال سيناء بمختلف أنحاء المدن واتخذت لها ارتكازات حول المقرات الحكومية والبنوك والمنشآت الأهلية، وقال مصدر أمنى بشمال سيناء، إنه يجرى تنفيذ خطة أمنية محكمة لحماية المقرات الحكومية والخاصة والبنوك، وتشديد الرقابة على حركة المرور.

وأشار المصدر إلى أنه تم نشر أكمنة أمنية ثابتة ومتحركة، داخل مدينة العريش وعلى طول الطريق الدولى العريش رفح والعريش والقنطرة ووسط سيناء، ونخل السويس، ونخل نويبع، وتقوم بتفتيش المارة ومراجعة أوارقهم والفحص الأمنى على المشتبه فيهم .

كما تم نشر عناصر تأمين حول مقر جامعة العريش والكليات المختلفة داخلها وخارجها، ونشر دوريات متحركة تجوب الشوارع وعناصر شرطة سرية، وتفعيل المراقبة من خلال الكاميرات، والدفع بعربات الكشف عن المفرقعات، وأن جميع القيادات الأمنية بالمحافظة تتابع الموقف من خلال غرف عمليات مجهزة.

من جانبه أوضح مصدر بغرفة عمليات شمال سيناء، أنه تم رفع درجة الاستعداد بكل مراكز المحافظة ومركز العريش، ووضع المستشفيات فى حالة تأهب، وتقرر عمل غرف العمليات بمجالس المدن على مدار الساعة لتلقى أى شكاوى من الأهالى .