اجتماع لرئيس مدينة المحلة وعضو البرلمان لبحث مشاكل قرى المركز

الغربية – عادل ضرة

اجتمع اللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مع حامد جهجه عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المحلة، لبحث مشاكل قرى المركز، أبرزها مشاكل أسطوانات البوتاجاز وتوزيع السلع التموينية وتوفير جميع المواصلات لخطوط المركز، وخاصة خط المحلة - ميت الليت ـ محلة حسن - دمرو، لوجود عجز فى السيارات بهذا الخط.

وأكد رئيس المدينة أنه أصدر توجيهاته لمسئولى التموين بضرورة المتابعة المستمرة على التجار ومستودعات الغاز، لمنع احتكار السلع وزيادة الأسعار وتوفير أسطوانات الغاز بالسعر القانونى، مضيفا أنه وجه المسئولين بمرفق النقل الداخلى بضرورة توفير أتوبيسات لخط المحلة - دمرو لخدمة الأهالى.