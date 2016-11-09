أخبار عاجلة

الأخبار - رئيس الوزراء يلقي اليوم بياناً أمام البرلمان بشأن أسباب إعلان حالة الطوارئ -
فيراتي يحلم بانضمام نيمار لباريس سان جيرمان -
بالصور.. مساعد مدير أمن الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بأبو كبير -
عميد «طب الإسكندرية» يوضح حالة مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
وزير البترول يبحث المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية -
استقرار حالة مصابي تفجير طنطا.. و«بولا» يصارع الموت -
نواب «25-30»: إحالة «تيران وصنافير» للجنة التشريعية إحراج لأعضاء البرلمان -
لجنة حقوق الإنسان تكشف حقيقة معاقبة أهالي الإرهابيين -
أمين العاصمة بـ«المحافظين»: إقامة المعارض ضرورة لاستقطاب المشترين الأجانب -
الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اجتماع لرئيس مدينة المحلة وعضو البرلمان لبحث مشاكل قرى المركز

Google+ Print
اجتماع لرئيس مدينة المحلة وعضو البرلمان لبحث مشاكل قرى المركز اجتماع لرئيس مدينة المحلة وعضو البرلمان لبحث مشاكل قرى المركز

>الغربية – عادل ضرة

اجتمع اللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مع حامد جهجه عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المحلة، لبحث مشاكل  قرى المركز، أبرزها مشاكل أسطوانات البوتاجاز وتوزيع السلع التموينية وتوفير جميع المواصلات لخطوط المركز، وخاصة خط المحلة - ميت الليت  ـ محلة حسن - دمرو، لوجود عجز فى السيارات بهذا الخط.

 

وأكد رئيس المدينة أنه أصدر توجيهاته لمسئولى بضرورة المتابعة المستمرة على التجار ومستودعات الغاز، لمنع احتكار السلع وزيادة الأسعار وتوفير أسطوانات الغاز بالسعر القانونى، مضيفا أنه وجه المسئولين بمرفق النقل الداخلى بضرورة توفير أتوبيسات لخط المحلة - دمرو لخدمة الأهالى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات