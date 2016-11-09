استياء أولياء أمور تلاميذ مؤسسة العجيزى بطنطا لعدم استلام الكتب المدرسية

الغربية – مصطفى عادل

سادت حالة من الغضب الشديد على أولياء أمور تلاميذ مؤسسة العجيزى الابتدائية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية وذلك لعدم استلام أبنائهم كتاب مادة العلوم للصف الرابع الابتدائى ومادة الدراسات للصف السادس الابتدائى، على الرغم من اقتراب امتحانات المينى تيرم والمحدد لها 19/11الجارى.

وتقدم أولياء الأمور باستغاثات للدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، واللواء أحمد صقر محافظ الغربية يتضررون فيها من تقاعس المسئولين بالتربية والتعليم عن صرف الكتب لأبنائهم وعدم إنهاء تلك المشكلة منذ بداية العام الدراسى والمماطلة فى التسليم وعدم توضيح سبب تأخر تسليم الكتب.

يقول عادل حافظ السيد رئيس مجلس الأمناء بالمدرسة لـ"اليوم السابع" أن تلاميذ الصف الرابع والسادس الابتدائى بالمدرسة لم يتسلموا كتب مادتى العلوم والدراسات منذ بداية العام الدراسى وحتى الآن، مضيفا أن التلاميذ سوف يؤدون امتحانات المينى تيرم والتى ستبدأ يوم19/11القادم ولم يتسلموا الكتب.

وأضاف أن أولياء الأمور تقدموا بشكاوى واستغاثات للمسئولين بمديرية التربية والتعليم منذ بداية العام الدراسى لحل المشكلة وسرعة تسليم الكتب ولكن دون فائدة رغم تصريحات وزير التربية والتعليم منذ بداية العام الدراسى والتى أكد فيها على توافر الكتب بالمدرس، وناشد "حافظ" وزير التربية والتعليم بسرعة التدخل لتسليم الكتب للتلاميذ خشية رسوبهم فى امتحانات المينى تيرم.