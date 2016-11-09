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منع سير النقل الثقيل من 6 لـ9 صباحا باتجاهى طريقى الإسماعيلية والسويس

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منع سير النقل الثقيل من 6 لـ9 صباحا باتجاهى طريقى الإسماعيلية والسويس منع سير النقل الثقيل من 6 لـ9 صباحا باتجاهى طريقى الإسماعيلية والسويس

>كتب محمود عبد الراضى

أصدر اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، تعليماته بمنع سير سيارات النقل الثقيل بطريقى الإسماعيلية والسويس من بداياتهما بالقاهرة وحتى الطريق الدائرى الإقليمى – فى الاتجاهين - من الساعة السادسة صباحاً وحتى التاسعة صباحاً، ومن الساعة الواحدة ظهراً حتى الرابعة مساءاً، باستثناء السيارات المحملة بالسلع التموينية والمواد البترولية.

 

جاء قرار وزير الداخلية فى ضوء تكدس الحركة المرورية بهذين الطريقين خلال هذه الفترات، بسبب تواجد العديد من المناطق السكنية على جانبيهما، فضلاً عن انتشار الجامعات والمدارس عليهما، وذلك فى محاولة لتسهيل حركة المرور على الطريقين، والحيلولة دون وقوع الحوادث المرورية، والتى تودى بحياة الأبرياء.


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