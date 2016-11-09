مباحث الإسكندرية تضبط خارجين على القانون وبحوزتهم مواد مخدرة

الإسكندرية - هناء أبو العز

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كرموز من ضبط كل من" ع. خ"- 27 سنة عاطل، و"ا. ا"- 24 سنة عاطل، "مقيمان مركز شبراخيت – محافظة البحيرة، بحوزتهما "18" لفافة لمخدر الهيروين، تزن حوالى 50 جرام - بقصد الاتجار، ومبلغ 105 جنيهات وهاتفى محمول، وتحرر المحضر جنايات القسم وجار العرض على النيابة.

كما تم ضبط"م. ا"- 41 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته "8" قطع لمخدر الحشيش، تزن حوالى 60 جراما بقصد الاتجار، ومبلغ 250 جنيهاً، وتحرر المحضر جنايات القسم وجار العرض على النيابة.

وتمكن النقيب أحمد علاء الضابط بإدارة البحث الجنائى المعين بنقطة التفتيش الأمنية منفذ أبيس دائرة قسم شرطة ثان الرمل من ضبط "ع. ش"- 48سنة دبلوم صناعى مقيم مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة المحكوم عليه فى 20 حكم حبس جزئيا ومستأنفا فى قضايا "تبديد"، منها القضية جنح كفر الدوار بأمن البحيرة غيابياً بالحبس لمدة سنة، وجار التنفيذ عليه.