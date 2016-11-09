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خالد صلاح على تويتر: أمريكا تغيرت وخريطة جديدة للعالم وللشرق الأوسط

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خالد صلاح على تويتر: أمريكا تغيرت وخريطة جديدة للعالم وللشرق الأوسط خالد صلاح على تويتر: أمريكا تغيرت وخريطة جديدة للعالم وللشرق الأوسط

>كتبت – شرويت ماهر

أكد الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، أن خريطة العالم والشرق الأوسط قد تغيرت بعد فوز الأمريكى دونالد بالانتخابات الأمريكية.

وقال الإعلامى خالد صلاح فى تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعى " تويتر" : "أمريكا تغيرت، سقوط لاستطلاعات الرأى ،وسقوط لتأثير الإعلام الأمريكي، وخريطة جديدة للعالم وللشرق الأوسط ، ترامب رئيساً للولايات المتحدة".

وقد شهدت الانتخابات الأمريكية مفاجأة مدوية، بعد فوز المرشح الجمهورى دونالد ترامب، بالرئاسة، عقب حصوله على أكثر من 270 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابى، متقدماً على منافسته الديمقراطية هيلارى كلينتون، محطماً جميع استطلاعات الرأى السابقة.

 


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