أخبار عاجلة

الأخبار - رئيس الوزراء يلقي اليوم بياناً أمام البرلمان بشأن أسباب إعلان حالة الطوارئ -
فيراتي يحلم بانضمام نيمار لباريس سان جيرمان -
بالصور.. مساعد مدير أمن الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بأبو كبير -
عميد «طب الإسكندرية» يوضح حالة مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
وزير البترول يبحث المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية -
استقرار حالة مصابي تفجير طنطا.. و«بولا» يصارع الموت -
نواب «25-30»: إحالة «تيران وصنافير» للجنة التشريعية إحراج لأعضاء البرلمان -
لجنة حقوق الإنسان تكشف حقيقة معاقبة أهالي الإرهابيين -
أمين العاصمة بـ«المحافظين»: إقامة المعارض ضرورة لاستقطاب المشترين الأجانب -
الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

دونالد ترامب: أتعهد أن أكون رئيسا لكل الأمريكيين

Google+ Print
دونالد ترامب: أتعهد أن أكون رئيسا لكل الأمريكيين دونالد ترامب: أتعهد أن أكون رئيسا لكل الأمريكيين

>كتب سمير حسنى - محمد شعلان

قال الرئيس الأمريكى ، دونالد ، إن البنية التحتية الأمريكية ستصبح مهمة جدا، وسنضع الملايين من الأشخاص الأمريكيين لإعادة بناء البنية التحتية، وسنهتم بقدماء محاربينا، مضيفًا: هم قدموا لنا الكثير من الولاء، ونحن خلال 18 شهر تحدتنا عن هذا الأمر.

 

وتعهد فى كلمة له عقب إعلان فوزه فى الانتخابات الرئاسية، أنه سيكون رئيسا لكل الأمريكيين وسيعمل على تحقيق النمو الوطنى، وسنطالب بكل ما لدينا، وسنرفع مستوى كل الامريكيين، مؤكدا أن لديه خطة اقتصادية كبيرة لمضاعفة النمو، مضيفًا سنكون أفضل فى العالم وسنتعامل مع كل الأمم التى تريد أن تتعامل معنا ونتطلع أن نواصل العلاقات مع جميع الدول.

 

وتابع الرئيس الأمريكى المنتخب، إن أمريكا لن تتقبل أقل من الأفضل، قد نعيد الاعتبار والتفكير فى مصير دولتنا، ونحلم بأشياء ناجحة وجميلة، وأود أن أقول للمجتمع الدولى بأننا سنضع أمريكا فى الصدارة وسنكون منصفين مع الجميع، وسنحاول أن نضع أرضية مشتركة وليس العدوان، وسنحاول أن نصنع السلام.

 

وأكد على أن الذين اختاروا عدم دعمه فى الانتخابات الرئاسية كانوا قلة، موجه حديثه إليهم قائلا "أقول لهم احتاج إلى دعمكم ومساعدتكم حتى نعمل لخدمة بلدنا العظيم".

 

وأوضح أن حملته الانتخابية لم تكن عادية ولكنها حركة رائعة واستثنائية قادها الملايين من الأمريكيين الذين يتطلعون لمستقبل أبنائهم. 

 

وأضاف "الحركة حوت كل الأطياف والأديان والمعتقدات الذين يتطلعون أن تكون حكومتهم تخدم الشعب الأمريكى".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف