دونالد ترامب: أتعهد أن أكون رئيسا لكل الأمريكيين

كتب سمير حسنى - محمد شعلان

قال الرئيس الأمريكى المنتخب، دونالد ترامب، إن البنية التحتية الأمريكية ستصبح مهمة جدا، وسنضع الملايين من الأشخاص الأمريكيين لإعادة بناء البنية التحتية، وسنهتم بقدماء محاربينا، مضيفًا: هم قدموا لنا الكثير من الولاء، ونحن خلال 18 شهر تحدتنا عن هذا الأمر.

وتعهد فى كلمة له عقب إعلان فوزه فى الانتخابات الرئاسية، أنه سيكون رئيسا لكل الأمريكيين وسيعمل على تحقيق النمو الوطنى، وسنطالب بكل ما لدينا، وسنرفع مستوى كل الامريكيين، مؤكدا أن لديه خطة اقتصادية كبيرة لمضاعفة النمو، مضيفًا سنكون أفضل اقتصاد فى العالم وسنتعامل مع كل الأمم التى تريد أن تتعامل معنا ونتطلع أن نواصل العلاقات مع جميع الدول.

وتابع الرئيس الأمريكى المنتخب، إن أمريكا لن تتقبل أقل من الأفضل، قد نعيد الاعتبار والتفكير فى مصير دولتنا، ونحلم بأشياء ناجحة وجميلة، وأود أن أقول للمجتمع الدولى بأننا سنضع أمريكا فى الصدارة وسنكون منصفين مع الجميع، وسنحاول أن نضع أرضية مشتركة وليس العدوان، وسنحاول أن نصنع السلام.

وأكد على أن الذين اختاروا عدم دعمه فى الانتخابات الرئاسية كانوا قلة، موجه حديثه إليهم قائلا "أقول لهم احتاج إلى دعمكم ومساعدتكم حتى نعمل لخدمة بلدنا العظيم".

وأوضح أن حملته الانتخابية لم تكن عادية ولكنها حركة رائعة واستثنائية قادها الملايين من الأمريكيين الذين يتطلعون لمستقبل أبنائهم.

وأضاف "الحركة حوت كل الأطياف والأديان والمعتقدات الذين يتطلعون أن تكون حكومتهم تخدم الشعب الأمريكى".