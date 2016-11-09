دونالد ترامب: سنعيد بناء أمتنا لتحقيق الحلم الأمريكى

كتب سمير حسنى- محمد شعلان

قدم الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب، الشكر والدعم لكل أفراد حملته الانتخابية الذين ساهموا فى وصوله لكرسى الرئاسة الأمريكية، نافيا الشائعات التى رددها البعض بأن حملة "ترامب" قليلة ولن تقدم شئ، كما أكد أن حملته مجموعة كبيرة وبها أشخاص موهوبون للغاية.

وقال الرئيس الأمريكى، فى كلمه عقب إعلان فوزه بالرئاسة الأمريكية، سنعمل معا ونعيد بناء أمتنا ونحقق الحلم الأمريكى، مضيفا "قضيتى حياتى كلها فى الأعمال وأعمل مع المشاريع والأشخاص فى مختلف أنحاء العالم".

وتابع "ما أريد أن أفعله الآن هو أن أخصص هذا الجهد لدولتنا"، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية بها إمكانيات كبيرة سيستخدمها حتى يكون لكل أمريكى فرصة لتحقيق حلمه.