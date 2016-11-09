القبض على 9 أشخاص ينتمون للإخوان بتهمة التحريض على التظاهر بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، القبض على 9 أشخاص من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، بتهمة التحريض على العنف والدعوات التحريضية على التظاهر ضد مؤسسات الدولة، وتم التحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغا، بالقبض على 9 أشخاص من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية بمدينة القرين، لقيامهم بالتحريض على العنف بالمدينة والدعوات التحريضية ضد الدولة.