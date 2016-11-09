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ترامب في خطاب الفوز: «سنصبح أفضل اقتصاد في العالم»

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ترامب في خطاب الفوز: «سنصبح أفضل اقتصاد في العالم» ترامب في خطاب الفوز: «سنصبح أفضل اقتصاد في العالم»

دونالد

قال دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي ، في خطابه بعد الفوز في الانتخابات الرئاسية، إنه سيكون رئيسًا لكل الأمريكيين، وأنه حان الوقت للوحدة ومعالجة الجراح.

وأضاف الرئيس الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء- في خطاب الفوز- “سنسعى لتحقيق السلام وليس الأزمات وسنعيد الاعتبار لمدننا المهمشة وسنعيد بناء بنيتنا التحتية”.
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وأكد ترامب أنه سيعد أفضل خطة لإعادة النمو الاقتصادي، مؤكدًا “سنصبح أفضل في العالم”.

ووجه ترامب  للمجتمع الدولي إنه سيتعامل مع كل الدول وسيبحث عما يجمعنا ويوحدنا، مضيفًا “نبحث عن الصداقة لا العداوة والشراكة لا الخلافات”.

وتابع الرئيس الأمريكى المنتخب، إن أمريكا لن تتقبل أقل من الأفضل، قد نعيد الاعتبار والتفكير فى مصير دولتنا، ونحلم بأشياء ناجحة وجميلة، وأود أن أقول للمجتمع الدولى بأننا سنضع أمريكا فى الصدارة وسنكون منصفين مع الجميع، وسنحاول أن نضع أرضية مشتركة وليس العدوان، وسنحاول أن نصنع السلام.

وأكد على أن الذين اختاروا عدم دعمه فى الانتخابات الرئاسية كانوا قلة، موجه حديثه إليهم قائلا “أقول لهم احتاج إلى دعمكم ومساعدتكم حتى نعمل لخدمة بلدنا العظيم”.

وأوضح أن حملته الانتخابية لم تكن عادية ولكنها حركة رائعة واستثنائية قادها الملايين من الأمريكيين الذين يتطلعون لمستقبل أبنائهم.

وأضاف “الحركة حوت كل الأطياف والأديان والمعتقدات الذين يتطلعون أن تكون حكومتهم تخدم الشعب الأمريكى”.

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