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محافظ دمياط: إزالة التعديات على الأراضي الزراعية «واجب قومي»

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محافظ دمياط: إزالة التعديات على الأراضي الزراعية «واجب قومي» محافظ دمياط: إزالة التعديات على الأراضي الزراعية «واجب قومي»

محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه

شدد محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، على جميع رؤساء مجالس المراكز والمدن ومديري الزراعة بالمحافظة، بضرورة اكتشاف حالات الاعتداء على الأراضي الزراعية في المهد، باعتبار ذلك واجب قومي، والإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة القديمة للحفاظ علي الرقعة الزراعية.

وحذر إسماعيل – خلال اجتماعه مع رؤساء المراكز والمدن ومديري الزراعة، الأربعاء، من التقاعس في ضبط أي مواطن يتعدى علي الأراضي الزراعية، لافتًا إلى وجود تصريحات حازمة من القيادة السياسية في اجتماع مجلس المحافظين الأخير بضرورة مكافحة الاعتداء علي الأراضي الزراعية.

وقال المحافظ: “ليس من المعقول أن يقود رئيس الجمهورية حملة لاستصلاح مليون ونصف فدان زراعي ونقوم نحن بالمساعدة علي تبوير الأراضي الزراعية”.

وأصدر المحافظ تعليماته إلى المهندس أحمد بصل مدير عام مديرية الزراعة بدمياط بضرورة تعاون مديري الزراعة بجميع مراكز ومدن المحافظة مع رؤساء الوحدات المحلية بها من أجل الوصول إلي حالات الاعتداء علي الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد .

من جانبه، قال مدير أمن دمياط اللواء نادر الجنيدي، إنه أصدر تعليمات صارمة إلي مأموري جميع مراكز وأقسام الشرطة بالمحافظة بضرورة التعاون مع رؤساء مجالس المراكز والمدن في هذا الأمر ، ومساعدتهم في تنفيذ قرارات الإزالة الفورية .

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