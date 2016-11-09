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السيسي مهنئًا «ترامب»: نتطلع لضخ روح جديدة في مسار العلاقات «المصرية الأمريكية»

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السيسي مهنئًا «ترامب»: نتطلع لضخ روح جديدة في مسار العلاقات «المصرية الأمريكية» السيسي مهنئًا «ترامب»: نتطلع لضخ روح جديدة في مسار العلاقات «المصرية الأمريكية»

وترامب

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة للرئيس الأمريكي دونالد ، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسئولياته القادمة في رعاية مصالح الشعب الأمريكي الصديق الذي منحه الثقة في القيادة ومتطلعاً إلى تعزيز علاقات التعاون بين والولايات المتحدة الأمريكية على كافة المستويات.

وقال السيسي، في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، الأربعاء: “انطلاقًا من العلاقة الاستراتيجية الخاصة التي جمعت بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية على مدارعقود كبيرة مضت، وإيماناً بالدور الهام والأهداف المشتركة التي تحققها وتصونها تلك العلاقة في دعم استقرار منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وحماية مصالح شعوب هاتين المنطقتين، فإن جمهورية مصرالعربية تتطلع لأن تشهد فترة رئاسة الرئيس دونالد ترامب ضخ روح جديدة في مسار العلاقات المصرية الأمريكية، ومزيداً من التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة الشعبين المصري والأمريكي، وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجهها”.

وأضاف السيسي : “تتوجه جمهورية مصر العربية بالتهنئة للشعب الأمريكي الصديق بمناسبة استكمال الاستحقاق الانتخابي الرئاسي بنجاح، متمنية دوام الرخاء والاستقرار والتقدم لشعب الولايات المتحدة الأمريكية.”

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