محافظ أسوان: تشكيل لجان فنية لتحديد قيمة أسعار الأراضي بـ«المنصورية»

قرر محافظ أسوان مجدي حجازي، تشكيل لجان فنية لتحديد القيمة الفعلية لسعر متر الأرض طبقا للقواعد القانونية والمالية بمشروع “تقسيمات المنصورية” بالظهير الصحراوي لمركز “دراو” بعد إنهاء القرعة العلنية لتخصيص 958 قطعة أرض، بواقع 300 م2 للقطعة من أجل الإسراع بتسليمها للمنتفعين؛ لتحقيق التوسعات العمرانية المطلوبة، لاستيعاب الكثافة السكانية بالقرية.

وقرر المحافظ – خلال اللقاء الدوري الذى عقده اليوم الأربعاء مع المواطنين تشكيل لجنة برئاسة مساعد المحافظ للمشروعات القومية من أجل عرض مقترحات تطوير المنطقة السكنية الواقعة ما بين “كوبري الشيخ عيسى العلوي بالجزيرة، وحتى كوبري فاطمة الزهراء شمال مدينة أسوان، وذلك بناء على طلب الأهالي للاستفادة من المساحات التى نتجت من مشروع تغطية مصرف السيل.

كما وجه مسئولي الأبنية التعليمية بدراسة إنشاء مدرسة إبتدائي بقرية الرمادي قبلي بإدفو تضم 11 فصلا دراسيًا، وذلك ضمن الخطة العاجلة حيث ستصل تكلفتها إلى حوالي 3 ملايين جنيه بعد تخصيص قطعة الأرض اللازمة والتي تم التبرع بها من أحد المواطنين على مساحة 2500 م2 .

كما قرر حجازي صرف إعانات عاجلة ومعاش ضمان اجتماعي، وأيضا” تكافل وكرامة” لـ11 مواطنًا بعد إجراء الدراسة والبحث الاجتماعي اللازم لهذه الحالات لتحديد أنواع الصرف والتأكد من استحقاقهم لهذه الإعانات، لمساعدتهم على مواجهة المتطلبات المعيشية الصعبة.

وكلف المحافظ مديرية التنظيم والإدارة بإدراج 4 حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة ضمن نسبة الـ5 % فى التشغيل مستقبليا، علاوة على إدراج 16 طلبًا بلجنة الإسكان بعد الدراسة والبحث الاجتماعي مراعاة لظروفهم المعيشية، وعدم قدرتهم على توفير سكن مناسب لأسرهم، بالإضافة إلى إدراج 5 طلبات للشباب ضمن مبادرة مشروعك، والمشروعات الاستثمارية التى تقام على أرض المحافظة بعد تقدمهم بطلب لتوفير فرصة عمل لهم .