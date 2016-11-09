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بعد فوز ترامب بالرئاسة.. «كلينتون» مهددة بالسجن

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بعد فوز ترامب بالرئاسة.. «كلينتون» مهددة بالسجن بعد فوز ترامب بالرئاسة.. «كلينتون» مهددة بالسجن

وكلينتون

كتبت: شيماء حفظي

حقق المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية، دونالد ترامب، مفاجأة، بعد حسمه نتائج الانتخابات لصالحه، متغلبًا على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، بعدما حسم السباق الرئاسي بـ 276 صوتًا.

وبعد خسارتها في الانتخابات تواجه “كلينتون” تهديدًا بالسجن، وذلك وفق تصريح لـ”ترامب” – الرئيس الجديد- خلال حملته الانتخابية، حيث توعد هيلاري كلينتون بالسجن في حال أصبح رئيسًا للولايات المتحدة.

وقال ترامب خلال المناظرة الثانية التي عقدت في العاشر من اكتوبر الماضي، بينه وبين كلينتون استعدادًا للانتخابات الرئاسية، إنه في حال فوزه في الانتخابات سيحيل هيلاري للنائب العام للتحقيق معها، بسبب واقعة استخدامها بريدها الشخصي في المراسلات الرسمية عندما كانت وزيرة للخارجية، وبعدما جرى تسريب آلاف الرسائل من هذا البريد، كما حمل المرشح الجمهوري منافسته الديمقراطية مسؤولية تدهور التعليم في أمريكا.

“ترامب” فاز بالانتخابات ليصبح الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأمريكية، بعدما تخطى حاجز الـ270 صوتًا بفوزه بولاية بنسلفانيا، وبحسب آخر الإحصاءات، فاز ترامب بـ28 ولاية، منها: فلوريدا وأوهايو وإنديانا وكنتاكي وويست فرجينيا وتينيسي وميسيسبي وأوكلاهوما وألاباما ونورث كارلينا وساوث كارولينا، بينما فازت كلينتون بـ19 ولاية منها كاليفورنيا وهاواي وكولورادو وإلينوي ونيويورك ونيوجيرسي مقابل 276 لترامب.

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