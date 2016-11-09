أخبار عاجلة

الأخبار - رئيس الوزراء يلقي اليوم بياناً أمام البرلمان بشأن أسباب إعلان حالة الطوارئ -
فيراتي يحلم بانضمام نيمار لباريس سان جيرمان -
بالصور.. مساعد مدير أمن الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بأبو كبير -
عميد «طب الإسكندرية» يوضح حالة مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
وزير البترول يبحث المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية -
استقرار حالة مصابي تفجير طنطا.. و«بولا» يصارع الموت -
نواب «25-30»: إحالة «تيران وصنافير» للجنة التشريعية إحراج لأعضاء البرلمان -
لجنة حقوق الإنسان تكشف حقيقة معاقبة أهالي الإرهابيين -
أمين العاصمة بـ«المحافظين»: إقامة المعارض ضرورة لاستقطاب المشترين الأجانب -
الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالفيديو.. «الصحة»: الأنسولين متوفر في الصيدليات والاحتياطي يكفي 7 أشهر قادمة

Google+ Print
بالفيديو.. «الصحة»: الأنسولين متوفر في الصيدليات والاحتياطي يكفي 7 أشهر قادمة بالفيديو.. «الصحة»: الأنسولين متوفر في الصيدليات والاحتياطي يكفي 7 أشهر قادمة

الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة

نفى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، كافة الشائعات التي ترددت مؤخرًا عن عدم وجود أنسولين بالأسواق، وأن الشركات امتنعت عن توريده أو تقليل حصة الصيدليات.

 وطمأن مجاهد، خلال مقابلة خاصة مع برنامج “صباح الخير يا ”، المذاع على التليفزيون المصري، الأربعاء، المواطنين بأن الأنسولين الموجود في الأسواق يكفي 7 أشهر قادمة، مشيرًا إلى أنه تمت مراجعة الأرصدة في جميع فروع الشركة، وبلغت 4 ملايين و940 ألف عبوة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أنه سيتم رفع حصة كل صيدلية من الأنسولين بدءًا من الغد لـ10 عبوات للصيدلية الواحدة، مطالبًا أي صيدلية تنتهي حصتها أن تخاطب “شئون الصيدلة” لأخذ المزيد من الأنسولين المتوفر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»