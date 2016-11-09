بالفيديو.. «الصحة»: الأنسولين متوفر في الصيدليات والاحتياطي يكفي 7 أشهر قادمة

نفى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، كافة الشائعات التي ترددت مؤخرًا عن عدم وجود أنسولين بالأسواق، وأن الشركات امتنعت عن توريده أو تقليل حصة الصيدليات.

وطمأن مجاهد، خلال مقابلة خاصة مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على التليفزيون المصري، الأربعاء، المواطنين بأن الأنسولين الموجود في الأسواق يكفي 7 أشهر قادمة، مشيرًا إلى أنه تمت مراجعة الأرصدة في جميع فروع الشركة، وبلغت 4 ملايين و940 ألف عبوة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أنه سيتم رفع حصة كل صيدلية من الأنسولين بدءًا من الغد لـ10 عبوات للصيدلية الواحدة، مطالبًا أي صيدلية تنتهي حصتها أن تخاطب “شئون الصيدلة” لأخذ المزيد من الأنسولين المتوفر.