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توزيع 260 طن سكر على المحلات التجارية بالأقصر بسعر 7.5 جنيه للكيلو

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توزيع 260 طن سكر على المحلات التجارية بالأقصر بسعر 7.5 جنيه للكيلو توزيع 260 طن سكر على المحلات التجارية بالأقصر بسعر 7.5 جنيه للكيلو

>الأقصر – أحمد مرعى

أعلن محمد بدر محافظ الأقصر، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة توزيع 260 طن سكر من مصنع سكر أرمنت على تجار الجملة والمحلات التجارية بالمحافظة، وذلك لتعبئتها وتغليفها وبيعها للمواطنين بسعر لا يتعدى الـ7جنيهات ونصف، بغرض التخفيف علي المواطنين.

وقال محافظ الأقصر في تصريحات صحفية اليوم، إن أزمة السكر في المحافظة كانت تتمثل في قيام مصنع سكر أرمنت غربي الأقصر بتوريد الكميات السنوية إلي الوزارة بالقاهرة، وكانت محافظة الأقصر تتلقى نصيبها مرة أخرى من القاهرة، فتم الاتفاق مع الجهات المختصة على حصول محافظة الأقصر علي نصيبها من مصنع سكر أرمنت مباشرة.

وأضاف محمد بدر، أنه أيضاً يجرى توزيع كميات من السكر علي الوحدات المحلية بالمدن لبيعها للمواطنين بـ7 جنيهات السعر المتفق عليه من وزارة ، ويتواجد خلال التوزيع رقابة صارمة من قبل مباحث التموين تقوم بالإشراف على بيع السكر للمواطنين لضمان عدم حدوث أية مخالفات خلال التوزيع.

 


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مصر 365

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