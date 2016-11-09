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إحالة 5 أطباء وعامل بـ4 وحدات صحية بالسنطة للتحقيق لتركهم العمل

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إحالة 5 أطباء وعامل بـ4 وحدات صحية بالسنطة للتحقيق لتركهم العمل إحالة 5 أطباء وعامل بـ4 وحدات صحية بالسنطة للتحقيق لتركهم العمل

>الغربية – عادل ضرة

أحال أحمد المغاورى سليمان نائب رئيس مدينة السنطة فى محافظة الغربية 5 أطباء وكاتبة وعامل بـ 4 وحدات صحية بالسنطة للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

 

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة التى قام بها صباح اليوم الأربعاء، لتفقد سير العمل بالوحدات الصحية والمحلية بالمركز حيث تفقد الوحدات الصحية بالمنشية الجديدة وكفر خزاعل وميت ميمون وشنراق ولاحظ ترك 4 أطباء وعامل وكاتبة للعمل فقرر إحالتهم للتحقيق ورفع مذكرة للواء ممدوح هجرس رئيس مدينة السنطة.

 

كما تفقد نائب رئيس المدينة مستودع أسطوانات البوتجاز بشنراق لمتابعة عمليات بيع الاسطوانات بالسعر الرسمى وعدم رفع سعرها وقام بفحص الدفاتر لبيان عما إذا كان صاحب المستودع قام بالتصرف فى الاسطوانات فى السوق السوداء من عدمه كما تفقد موقف القرشية للتأكد من تطبيق تعريفة الركوب الجديدة لمنع استغلال المواطنين.

 


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