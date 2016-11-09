ولي ولي العهد يقلّد رئيس هيئة الأركان الأميركية وسام الملك عبدالعزيز

إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالمعذر أمس رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الفريق أول جوزيف دانفورد وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة.

كما جرى خلال لقائهما استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة العسكرية، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط.

حضر التقليد واللقاء معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى وعدد من المسؤولين في البلدين.

من جهة أخرى استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالمعذر أمس، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وجرى خلال الاستقبال بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، والجهود المبذولة بشأنها.

وقد أكد سموه دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

حضر الاجتماع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

ولي ولي العهد يقلد الفريق أول جوزيف دانفورد وسام الملك عبدالعزيز

الأمير محمد بن سلمان يستقبل ولد الشيخ