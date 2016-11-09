خادم الحرمين يبحث مستجدات المنطقة مع رئيس هيئة الأركان الأميركية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مكتبه بقصر اليمامة أمس، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الفريق أول جوزيف دانفورد، والوفد المرافق له، وجرى خلال الاستقبال، بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالإنابة د. عصام بن سعد بن سعيد، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية د. نزار بن عبيد مدني، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة جوزيف ويستفول، وعدد من المسؤولين.

الملك سلمان مع الفريق أول جوزيف دانفورد والوفد المرافق له

اللقاء بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين

د. مساعد العيبان ود. عصام بن سعيد ود. نزار مدني حضور الاستقبال