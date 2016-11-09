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«أمــيــركــا جــديــدة»: تــرامــب رئيــساً

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«أمــيــركــا جــديــدة»: تــرامــب رئيــساً «أمــيــركــا جــديــدة»: تــرامــب رئيــساً

فاجأ الأميركيون العالم وانحازوا للخط السياسي الجديد الذي يمثله دونالد ، وأداروا ظهرهم لواقعية هيلاري كلينتون ومن خلفها مؤسسة السياسة التقليدية.

وتمكن مرشح الحزب الجمهوري الذي لا يملك أي خبرة سياسية من الفوز الاربعاء في الانتخابات الرئاسية، بعد منافسة محتدمة مع كلينتون، في زلزال سياسي غير مسبوق يغرق الولايات المتحدة والعالم في مرحلة غموض قصوى.

وقد فاز ترامب خصوصا في فلوريدا وكارولاينا الشمالية واوهايو وايوا ايضا، وكلها ولايات اساسية. وسجلت الاسواق تراجعا كبيرا بشكل تدريجي مع توارد المعلومات من وسائل الاعلام الاميركية عن نتائج هذه الامسية الانتخابية الطويلة والاستثنائية.

وساد صمت غريب مساء الثلاثاء في مقر حملة كلينتون الانتخابية في نيويورك مع اعلان النتائج تدريجيا على الشاشة العملاقة التي كشفت التقدم الكبير للجمهوريين ودونالد ترامب.

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