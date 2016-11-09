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مجلس الشيوخ الفرنسي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

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مجلس الشيوخ الفرنسي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي مجلس الشيوخ الفرنسي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

أرشيفية

غادر القاهرة، صباح اليوم الأربعاء “جيرار لارشيه”، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي عائدًا إلى باريس، بعد زيارة لمصر استغرقت 4أيام استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح .

والتقى “لارشيه” خلال زيارته مع عدد من المسئولين من بينهم المهندس “شريف إسماعيل” رئيس الوزراء والدكتور “على عبدالعال” رئيس مجلس النواب، والدكتور “أحمد الطيب” شيخ الأزهر، والبابا “تواضروس الثانى” بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث تم بحث دعم علاقات التعاون بين وفرنسا فى كل المجالات خاصة البرلمانية، إلى جانب بحث آخر التطورات الدولية والإقليمية، خاصة الأزمات فى سوريا وليبيا واليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية والهجرة غير الشرعية.

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