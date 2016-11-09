أبو الغيط يتوجه إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني

غادر مطار القاهرة الدولي، الأربعاء، أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، متجهًا إلى رام الله عن طريق الأردن، حسبما أفاد مراسلنا.

وتهدف زيارة أبو الغيط إلى لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعددًا من كبار مسئولي السلطة الوطنية الفلسطينية.

يأتي ذلك في إطار الزيارات الدورية التي يقوم بها الأمين العام إلى الدول الأعضاء في الجامعة العربية منذ توليه مهام منصبه يوليو الماضي.

ومن المقرر أن يُشارك الأمين العام – خلال الزيارة – في احتفالية افتتاح متحف الزعيم الراحل ياسر عرفات.

> يذكر أن صرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، مساء امس الثلاثاء، بأن الزيارة تأتي تأكيدًا لموقف الجامعة العربية الداعم للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وللالتزام القوي للأمين العام بالتشاور مع القيادة الفلسطينية حول التطورات الخاصة بهذه القضية، وسبل تأمين حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

> وأوضح عفيفي، أن لقاءات الأمين ستشهد تناول آخر مستجدات المبادرات والجهود الدولية المختلفة المطروحة في هذا الصدد، وكيفية العمل على تفعيل مبادرة السلام العربية باعتبارها الإطار المتوازن والأمثل لتسوية النزاع العربي الإسرائيلي.