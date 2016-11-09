اليوم.. محاكمة سائق وكمسرى أتوبيس مدينة نصر بتهمة القتل الخطأ

كتب كريم صبحى

تنظر محكمة جنح أول مدينة نصر، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار رامى عرايس، وسكرتارية أحمد أبو السعود محاكمة سائق وكمسرى أتوبيس نقل عام، والذى تصادم مع ميكروباص بمدينة نصر، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص.

وطالب عصام فؤاد، محامى بهيئة النقل العام فى الجلسة الماضية، باستلام الأتوبيس المتحفظ عليه من قبل النيابة، لأنه مخصص للخدمة العامة، واستمرار حجزه يكلف الهيئة خسارة مالية جسيمة، مؤكدا أنه مال عام يجب الحفاظ عليه.

فيما ادعى المحامى صفوت خطاب، دفاع ورثة سائق الميكروباص مدنيا بـ2001 جنيه، كتعويض مؤقت لحين الفصل فى الشق الجنائى بحق المتهمين.

ونسبت النيابة برئاسة المستشار أحمد لبيب للكمسرى تهمة القتل والإصابة الخطأ، وللسائق تهمة "علم ولم يبلغ" حيث أخفى قيام الكمسرى بقيادة الأتوبيس وقت الحادث.