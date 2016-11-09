ضبط 600 كيلو سكر تموينى و2 طن أرز قبل تهريبهم للسوق السوداء بالبحيرة

البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكن منذ قليل، رجال مباحث البحيرة برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة من ضبط 600 كيلو سكر تموينى و2 طن أرز قبل بيعه فى السوق السوداء بالبحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة، اخطارا من اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، بقيام فريق من ضباط مباحث البحيرة برئاسة العميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى والعقيد هانى صبحى وكيل فرع البحث والرائد إسلام قطب رئيس مباحث بدر والرائد أحمد الشرقاوى رئيس مباحث الدلنجات بالإشتراك مع مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفى من ضبط "صاحب محل بقاله" لقيامه بتجميع مقررات وسلع تموينيه مدعمه والمخصصه للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات التموينية لإعادة بيعها بالسوق السوداء حيث تم ضبط 612 زجاجة زيت تموينى، 600 كيلو سكر تموينى، تحرر المحضر اللازم مركز الدلنجات.

كما تم ضبط تاجر حبوب بقرية أحمد عرابى مركز بدر لحيازته وعرضه للبيع 2 طن أرز أبيض مجهول المصدر وتحرر المحضر اللازم مركز بدر.

وتم ضبط قائد السيارة رقم ع د ب 4792 "نقل" محملة 773 كيلو ملح طعام غير صالح للاستهلاك الأدمى و تحرر المحضر اللازم جنح مركز بدر، كما تم ضبط "صاحب محطة وقود سيارات" بدون ترخيص "بقرية العزيمة مركز بدر لإدارته المحطة بدون ترخيص وضبط 1000 لتر سولار وتحرر المحضر اللازم مركز بدر.