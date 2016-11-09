وزير الخارجية يصل القاهرة عقب المشاركة في اجتماع دول جوار ليبيا

وصل مطار القاهرة القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، سامح شكري، وزير الخارجية، قادمًا من أديس أبابا عقب المشاركة في الاجتماع المُشترك للجنة الإفريقية رفيعة المستوى الخاصة بليبيا مع مجموعة دول جوار ليبيا، حسبما أفاد مراسلنا.

وكان شكري، ألقى كلمة مصر في اجتماع اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا المُنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إذ شارك في الاجتماع بجانب ليبيا أعضاء اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا، وهم:”جنوب أفريقيا – الجابون – إثيوبيا – النيجر – وموريتانيا”، ودول جوار ليبيا:” مصر – السودان – تشاد – النيجر – الجزائر – وتونس”، فضلًا عن أوغندا والكونغو.