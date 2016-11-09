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ولي العهد وجوزيف دانفورد يبحثان التعاون الأمني السعودي الأميركي

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بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الفريق أول جوزيف دانفورد، سبل تعزيز مسارات تنسيق التعاون المشترك بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق في المجال الأمني.

جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي العهد في مكتبه بديوان وزارة الداخلية أمس، لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية والوفد المرافق له. كما جرى استعراض ومناقشة آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي مدير عام المباحث العامة الفريق أول عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ومعالي قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق خالد قرار الحربي، وقائد قوات الأمن الخاصة اللواء ركن مفلح بن سليم العتيبي، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة جوزيف ويستفول، وعدد من المسؤولين.

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جانب من لقاء الأمير محمد بن نايف والفريق أول جوزيف دانفورد

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التعاون الأمني تصدر مباحثات ولي والعهد والمسؤول الأميركي

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