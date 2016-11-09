ورشة عمل «الأمن في عيون الشباب» تدعو إلى الاستفادة من مشروع التجنيد الإلزامي

اختتمت في مدينة الخبر امس ورشة عمل (الأمن في عيون الشباب)، التي نظمتها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة وكلاء الوزارات المعنية من دول المجلس وخبراء مختصين، إلى جانب أكثر من 200 شاب وشابة من الدول الأعضاء.

وتوصلت ورشة العمل من خلال محاورها الثلاثة إلى عدد من التوصيات، ففي محور مفهوم أهمية الأمن في دول المجلس أوصت الورشة باستحداث أكاديمية خليجية تعنى بتطوير الشباب وتأهيل قيادات اجتماعية شبابية، وإنشاء صندوق خليجي للاستثمار يدعم المشاريع الشبابية، إعداد ميثاق الشباب الخليجي يحوي الأطر العامة لأخلاقيات والسلوكيات، تعزيز المبادرات الخليجية المشتركة والاستفادة من التجارب الناجحة مثل: الشرطة المجتمعية في بعض دول المجلس وبرنامج الشيخ خليفة لتمكين الطلاب (أقدر)، إشراك الفئات الشبابية في اللجان الوطنية ورسم السياسات العامة، تبني مشروع التجنيد الإلزامي (الخدمة الوطنية)، وتفعيل العقوبات البديلة، وتنظيم أسبوع خليجي مشترك لنشر الثقافة الأمنية.

وأوصت اللجنة فيما يخص محور شبكات التواصل الاجتماعي وتقنية المعلومات إلى نشر ثقافة الحس الأمني في شبكة التواصل الاجتماعي لدى: (أولياء الأمور - الشباب - الأطفال - المؤسسات التعليمية)، ووضع خطة إستراتيجية لأمن الشبكات الاجتماعية على مستوى دول مجلس التعاون، وتضمين منهج شبكات التواصل الاجتماعي والمسؤولية الوطنية في مناهج التعليم، استحداث حساب معلومات وطني لتزويد الجمهور بالمعلومات والرد على الشائعات، إيجاد برامج توعوية مشتركة موجهة لكافة فئات المجتمع من خلال مواقع التواصل.

وأكدت أهمية التدخل الإداري من السلطات المختصة لمساءلة أصحاب الحسابات التي انتهكت العادات والتقاليد، توظيف مشاهير التواصل الاجتماعي مع إرشاد وتوجيه أصحاب الحسابات السلبية، القيام بتوعية قانونية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وإقامة أسبوع خليجي (توعوي - ثقافي - امني - سفراء مؤثرين - جوائز للمتميزين - إعلامي )

ونوهت فيما يخص محور توفير البيئة الآمنة والرعاية للشباب بأهمية نشر ثقافة الحوار وتعزيز دور الجهات المعنية بذلك، عناية مؤسسات التنشئة الاجتماعية بتعزيز الأمن الفكري، العناية بالمحتوى الإعلامي لمختلف البرامج التقليدية وبرامج الإعلام الجديد.