«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن ترتفع درجات الحرارة اليوم الأربعاء، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة في أول الليل بارد آخره.

كما يتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وعن حالة البحر المتوسط فهي معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، الصغرى العظمى: “القاهرة 18 30 – الإسكندرية 17 29 – مطروح 17 30 – بورسعيد 20 29 – دمياط 10 29″.