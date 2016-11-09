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مؤشرات فوز "ترامب" تدفع أمريكيين لتسجيل طلبات "هجرة" إلى كندا ...

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مؤشرات فوز "ترامب" تدفع أمريكيين لتسجيل طلبات "هجرة" إلى كندا ... مؤشرات فوز "ترامب" تدفع أمريكيين لتسجيل طلبات "هجرة" إلى كندا ...

توقف موقع الهجرة الرسمي إلى كندا عن العمل، مع ظهور النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تكشف تفوق المرشح الجمهوري دونالد ، على نظيرته الديمقراطية هيلاري كلينتون .

ذكرت قناة "سكاي نيوز" بالعربية، صباح اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر صحيفة، أن موقع الهجرة إلى كندا توقف عن العمل بسبب استقباله لعدد هائل من الزوار الذين يتطلعون إلى مغادرة الولايات المتحدة.

وأضافت، أنه على ما يبدو فإن الأمريكيين قلقون من اقتراب حسم نتيجة الانتخابات لصالح ترامب، ما دفعهم إلى الاستعداد لمغادرة البلاد والانتقال إلى العيش مع عائلاتهم في كندا .

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