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وزير الحرس الوطني ناقش مع رئيس «الأركان الأميركية» القضايا المشتركة

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وزير الحرس الوطني ناقش مع رئيس «الأركان الأميركية» القضايا المشتركة وزير الحرس الوطني ناقش مع رئيس «الأركان الأميركية» القضايا المشتركة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني في مكتبه بالوزارة أمس، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الفريق أول جوزيف دانفورد، الذي يزور المملكة حالياً. وجرت خلال الاستقبال مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري، ورئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض، ومن الجانب الأميركي سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة جوزيف ويستفول وأعضاء الوفد المرافق.

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