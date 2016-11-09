ترامب يتقدم بـ254 ويتبقى 16 صوتًا لرئاسة "أمريكا"

كتب أحمد براء

تقدم المرشح الجمهورى للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، على منافسته الديمقراطية هيلارى كلينتون، فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، بواقع 254 من أصوات المجمع الانتخابى مقابل 209 للأخيرة، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، ليتبقى 16 صوتًا ليفوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة.

ويحتاج مرشحا الرئاسة إلى 270 صوتاً، على الأقل من مجمل أصوات أعضاء "المجمع الانتخابي" البالغ عددها 538، لدخول البيت الأبيض. ويتألف المجمع الانتخابى منذ تأسيسه، عام 1964، من 538 ممثلا للشعب، يقومون رسميًا باختيار الرئيس ونائبه، ويحدد الدستور الأمريكى لكل ولاية من الولايات الخمسين، إضافة إلى واشنطن العاصمة، عدد من الناخبين أو المندوبين يتساوى مع عدد ممثلى كل ولاية في مجلسى الشيوخ والنواب