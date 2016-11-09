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استخراج جثة سائق السيارة من تحت أنقاض مبنى الإسماعيلية المنهار

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استخراج جثة سائق السيارة من تحت أنقاض مبنى الإسماعيلية المنهار استخراج جثة سائق السيارة من تحت أنقاض مبنى الإسماعيلية المنهار

>الإسماعيلية – صبرى غانم

 

نجحت قوات الحماية المدنية والتدخل السريع ولوادر مجلس مدينة القنطرة غرب من استخراج السيارة النقل التى اصطدمت بمبنى مكون من دورين على طريق الإسماعيلية- بورسعيد، مما أدى إلى انهيار المبنى على السيارة، كما نجحوا فى استخراج جثة السائق من السيارة تحت الأنقاض.

 

وكانت سيارة  نقل محملة بالرمال اصطدمت بمبنى قديم وغير مأهول مكون من دورين بالكيلو 13 على طريق الإسماعيلية- بورسعيد، مما أدى إلى انهيار المبنى على السيارة ومصرع سائق السيارة ويدعى "مجدى محمد حسينى"، وإصابة التباع ويدعى "مصطفى محمد عثمان" مقيمين القرين شرقية.

 


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